Милонов призвал министра МВД приравнять хулиганство и несоблюдение личной гигиены

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии