Последствия разрушения Армией России ЛБС спрогнозировали

Вооруженные силы (ВС) России могут начать применять танки с FPV-дронами после разрушения линии боевого соприкосновения (ЛБС), допускает эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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