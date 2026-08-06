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Последствия разрушения Армией России ЛБС спрогнозировали

Последствия разрушения Армией России ЛБС спрогнозировали

Вооруженные силы (ВС) России могут начать применять танки с FPV-дронами после разрушения линии боевого соприкосновения (ЛБС), допускает эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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