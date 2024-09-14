CFMoto запатентовала ремень безопасности для мотоцикла

Один из крупнейших производителей мототехники Китая CFMoto разработал и запатентовал систему безопасности для мотоциклов, способную удержать водителя на сиденье при лобовом столкновении или экстренном торможении.
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