Под грузовиком в Приморье обрушился мост: выяснилась интересная деталь о транспортном средстве

По оценке прокуратуры, нагрузка грузовика превысила допустимую грузоподъёмность моста.Водитель большегрузного автомобиля, который стал причиной обрушения моста через реку Большая Уссурка в Приморском крае, не проходил технический осмотр и не имел тахографа.