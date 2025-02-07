Под грузовиком в Приморье обрушился мост: выяснилась интересная деталь о транспортном средстве

По оценке прокуратуры, нагрузка грузовика превысила допустимую грузоподъёмность моста.Водитель большегрузного автомобиля, который стал причиной обрушения моста через реку Большая Уссурка в Приморском крае, не проходил технический осмотр и не имел тахографа.
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