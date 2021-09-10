Сотрудники подразделений по вопросам миграции системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник

Миграционные подразделения отличаются богатой историей и традициями. Более трех веков назад в этот день император Петр I подписал именной указ Сенату, которым заложил основы государственного контроля и учета приезжающих в Россию иностранцев.
Миграционные подразделения отличаются богатой историей и традициями. Более трех веков назад в этот день император Петр I подписал именной указ Сенату, которым заложил основы государственного контроля и учета приезжающих в Россию иностранцев.
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