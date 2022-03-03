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«Матч» покажет этап Кубка России по биатлону, который пройдет в Уфе 12-16 марта

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что телеканал «Матч ТВ» покажет этап Кубка России по биатлону, который пройдет в Уфе с 12 по 16 марта.

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