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Пострадавшим жителям Туапсинского района продолжают выплачивать компенсации

Пострадавшим жителям Туапсинского района продолжают выплачивать компенсации

В Туапсинском районе Кубани продолжается выплата компенсаций пострадавшим от недавнего наводнения жителям.

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