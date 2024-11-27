Прогноз погоды в Крыму на 27 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 27 ноябряВ Симферополе +4 и пасмурноВ Севастополе +7 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +5 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +5 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +5 и пасмурноВ Ялте +9 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и небольшой дождьВ Керчи +6 и пасмурно.