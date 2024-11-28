Борис Титов 3-6 декабря посетит Китай с деловым визитом

Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов с 3 по 6 декабря будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике.