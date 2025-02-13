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Школьникам в Петербурге пришло время заново стоить планы?

Школьникам в Петербурге пришло время заново стоить планы?

Разбираемся, зачем число обязательных экзаменов после 9 класса хотят сократить до двух. Санкт-Петербург вошел в число пяти регионов РФ, в которых планируется применить особый порядок сдачи Государственной итоговой аттестации за 9 класс школы (ГИА-9) и приема на обучение по программам среднего общего и среднего профессионального образования.

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