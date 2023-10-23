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На Алтае рано утром до первых криков петуха произошло жесткое ДТП

На Алтае рано утром до первых криков петуха произошло жесткое ДТП

Подробности происшествия пока неизвестны В Республике Алтай рано утром в понедельник, 23 октября, произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes, сообщает "ЧП Бийск".

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