На Алтае рано утром до первых криков петуха произошло жесткое ДТП

Подробности происшествия пока неизвестны В Республике Алтай рано утром в понедельник, 23 октября, произошло ДТП, в результате которого слетел с дороги и перевернулся автомобиль Mercedes, сообщает "ЧП Бийск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии