Тоби Амусан из Нигерии установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами – 12,12

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.
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