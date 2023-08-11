Армия нормально воспримет перемирие с фиксацией границы, — снайпер ВСУ (ВИДЕО)

Ну во первых,границ 1991 года не существует....Они не были законно зафиксированы. Во вторых, никаких перемирий или договоренностей об отводе войск РФ....Это исключено в принципе....С хохлами договариваться о чем либо - себя не уважать....Только капитуляция ВСУ , полная и безоговорочная, по всем фронтам.... Как то так....

ФЮ

Фаина Юсупова

Вам надо развернуть свои войска ВСУ и расстрелять всю нечесть вашу,а именно Зеленского и всю бандитскую сволочь.Ведь вы жили и никто вас не трогал,пока вы не стали убивать не за что людей из Донбаса и Луганска,а потом и убивать не повинных даже детей.За что, вы сволочи своих стали убивать?За то что они не захотели пойти в пидорную Европу?Ушли бы спокойно без этих людей как прибалты без всяких убийств.Нет,надо через кровополития своего же украинского народа.Русский народ давно знал,что Украина не любит нашего брата,даже когда мы ещё жили после перестройки,но не могли даже подумать,что дойдёт до смертей ради блаженства Америки и пидорногоЗапада.