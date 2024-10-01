Тамара Глоба предсказала сложный выбор одному знаку зодиака в октябре 2024

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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Астролог Тамара Глоба дала важный совет для одному знаку зодиака на октябрь. По ее словам, этот месяц принесет водолеем ряд испытаний, и им придется проявить настойчивость, чтобы справиться с нарастающими трудностями.

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