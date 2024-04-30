Депутат Хинштейн предложил перед назначением проверять ориентацию чиновников

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ, руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.
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