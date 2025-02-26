Депутат Слуцкий оценил арест Джеорджеску в Румынии

«Агонией либеральной диктатуры» и нарушением всех демократических принципов, назвал 26 февраля глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, сообщает РИА Новости.
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