Чемпион ОИ Роман Костомаров рассказал о прогрессе в реабилитации

Фигурист проходит различные этапы реабилитации после ампутации и протезирования. 46-летний олимпийский чемпион, который почти год назад перенес серьезное заболевание, сообщил о планах на пластическую операцию на левой руке, чтобы вернуть работоспособность оставшейся кисти.
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