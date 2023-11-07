Чемпион ОИ Роман Костомаров рассказал о прогрессе в реабилитации

Фигурист проходит различные этапы реабилитации после ампутации и протезирования. 46-летний олимпийский чемпион, который почти год назад перенес серьезное заболевание, сообщил о планах на пластическую операцию на левой руке, чтобы вернуть работоспособность оставшейся кисти.