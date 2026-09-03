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«Вместе победим»: Владимир Путин завершил пленарную сессию на ВЭФ

«Вместе победим»: Владимир Путин завершил пленарную сессию на ВЭФ

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договариваться об урегулировании конфликта, а другие страны могут лишь оказывать сторонам поддержку.

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