Bloomberg: «порядок, основанный на правилах», – символ преступлений Запада, нужно от него отказаться

Будни мужчин. Все что нам интересно

Знаменитый лозунг американского «глубинного государства» (deep state), который, в частности, используется дипломатами Америки, заставляет внешнюю политику США выглядеть лицемерной от Ближнего Востока до Африки, Азии и вообще во всем мире.