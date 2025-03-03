Вчера в Лондоне прошел саммит по вопросам европейской безопасности с участием Владимира Зеленского.
Зеленский среди своих
Комментарии
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Юна
Представляю, как они где-то в кулуарах ржут и радуются, что мы убиваем друг друга... Зеля такой дурачок..да и все хохлы.. такую страну развалить, это уметь надо..
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1 д.
Алексей Тан
И не только.... смотрю "наши" иудейские СМИ ТВ.... как ВОЗБУДИЛИСЬ "высшие" инородцы.... как возбудились!.... ИХ "лицо", в виде ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ... ХОЗЯИН в жопу отъимел!!.... и сразу, все соплеменники Зе.... САМИ усиленно обмазывают дерьмом, СВОЁ бывшее "лицо".🤠😱😅.
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23 час.
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