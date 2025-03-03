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Зеленский среди своих

Зеленский среди своих

  Вчера в Лондоне прошел саммит по вопросам европейской безопасности с участием Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Юна
Представляю, как они где-то в кулуарах ржут и радуются, что мы убиваем друг друга... Зеля такой дурачок..да и все хохлы.. такую страну развалить, это уметь надо..
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1 д.
Алексей Тан
И не только.... смотрю &quot;наши&quot; иудейские СМИ ТВ.... как ВОЗБУДИЛИСЬ &quot;высшие&quot; инородцы.... как возбудились!.... ИХ &quot;лицо&quot;, в виде ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ... ХОЗЯИН в жопу отъимел!!.... и сразу, все соплеменники Зе.... САМИ усиленно обмазывают дерьмом, СВОЁ бывшее &quot;лицо&quot;.🤠😱😅.
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23 час.
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