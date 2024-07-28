Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время удара возмездия за атаку на Голаны

Израильский военно-политический кабинет предоставил полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту определить метод и время ответа на действия ливанского движения «Хезболла».
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