«Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон

Вслед за вторым сезоном телевизионных «Оптимистов», где Сергей Безруков сотоварищи пытался вымышленными инновационными методами политико-провокационного пиара предотвратить вполне реальную ядерную вoйну в ходе «карибского кризиса», в 2021 году на большие киноэкраны вышел триллер «Игры шпионов», вновь посвященный той же теме и основанный на реальных событиях начала 1960-х, когда британский лазутчик Гревилл Мейнерд Винн вступил в контакт с полковником ГРУ Олегом Пеньковским, в 1963-м обвиненным в шпионаже.