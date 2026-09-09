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Новости Тамбова

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Разлив жидких отходов в Бондарском округе повредил почву и растительность

Разлив жидких отходов в Бондарском округе повредил почву и растительность

Фото: минэкологии региона Читайте также: В Тамбове начали проверять киоски и торговые павильоны В Тамбовской области хотят сократить субсидии за отменённые авиарейсы Подготовку к 250-летию Тамбовского наместничества возглавил Владимир Мединский Загрязнение в селе Керша вышло за пределы фермерского хозяйства и добралось до дороги общего пользования.

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