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RT Russia

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Дмитриев заявил, что лидерам БРИКС на саммите не хватает только Трампа

Дмитриев заявил, что лидерам БРИКС на саммите не хватает только Трампа

Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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