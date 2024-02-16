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Как выбрать вибратор, даже если никогда им не пользовались: советы от сексолога Гариповой

Как выбрать вибратор, даже если никогда им не пользовались: советы от сексолога Гариповой

Бывают ситуации со здоровьем, когда вибромассажер становится незаменимой вещью для женщины. Речь о вагинизме – спазмировании мышц нижней трети и преддверия влагалища, когда возникает боль при любом проникновении во влагалище.

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