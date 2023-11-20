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Спички - не игрушка

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Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Если верить проекту строящегося транспортного маршрута, Россия пока не планирует брать Кривой Рог и Николаев Михаил Зубов Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Блинкин Правительство Запорожской области заявило о начале строительства дублера железнодорожной линии из Ростова-на-Дону до крымского Джанкоя.

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