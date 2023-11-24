Путин наградил Марата Зяббарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за его трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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