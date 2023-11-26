55% женщин составляет население Нижегородской области

Средний возраст матери при рождении ребенка в Нижегородской области составляет 29 лет. К таким выводам пришли аналитики Нижегородстата и привели статистику в рамках празднования Дня матери, который отмечается в России 26 ноября.
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