82-летняя пенсионерка уже 50 лет путешествует из Англии в Шотландию на пони

Джейн Дотчин ежегодно одолевает маршрут в тысячу километров! Джейн Дотчин совершает эпическое путешествие длиной в 965 километров (туда и обратно) каждый год, начиная с 1972 года, со своим вьючным пони и собакой.
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