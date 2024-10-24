Госкомитет по жилнадзору проверил, как идет реконструкция больницы на Древлянке

Реконструкции блоков межрайонной больницы продолжается в Петрозаводске. Специалисты Госжилнадзора регулярно проводят проверку выполнения этапа строительных работ на блоках «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске на Древлянке, сообщил председатель Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорий Вертинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии