"Известия": банки начали включать прогноз банкротства в оценку риска заемщика

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20-30% из-за изменений в системе оценки рисков (скоринга) заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации (МФО) начали включать прогноз вероятности банкротства.
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