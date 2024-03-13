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Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал их принять участие в голосовании на выборах главы государства, пишет ТАСС.

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ЮВ
Юрий Во
На выборах президента 18 марта 2018 года приняли участие 67,98% избирателей, из них 76,69 % голосов отдано за Путина. Итого 52% всех избирателей России отдали голос за Путина. Остальные 48% были против. Голосовали &quot;ногами&quot;, либо за других кандидатов. Перевес в 2% - очень близок к статистической ошибке, особенно с учетом особенностей нашего выборного процесса. Еще И.Сталин говорил : &quot;Важно не то, как проголосуют, важно то, как подсчитают&quot;. Именно это и может быть причиной выступления Президента с призывом к единству и призывом Всем гражданам прийти на голосование. Если народ не пойдет на выборы - это будет поражение Путина, даже если по цифрам он снова станет Президентом. С единством у нас в России большие проблемы, поскольку раскол Общества только усугубился с момента прошлых выборов. Богатые стали богаче, бедные беднее. Это злит народ и никак не способствует единению. В такой ситуации неучастие в выборах может стать пассивным протестом не против Путина, а против всей системы Власти.
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