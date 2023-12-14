Молодая и яркая «Звезда»

Спрос на суда гражданского назначения в России за последнее время кратно вырос. Это связано прежде всего с необходимостью решать задачи по обеспечению стратегического присутствия России в Арктике, развития Севморпути, обеспечения транспортной и продовольственной безопасности отдельных районов.