Молодая и яркая «Звезда»

Спрос на суда гражданского назначения в России за последнее время кратно вырос. Это связано прежде всего с необходимостью решать задачи по обеспечению стратегического присутствия России в Арктике, развития Севморпути, обеспечения транспортной и продовольственной безопасности отдельных районов.
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