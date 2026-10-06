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Царьград

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Росатом завершил строительство новой АЭС мощностью 1200 МВт

Росатом завершил строительство новой АЭС мощностью 1200 МВт

Проверьте свою память, разгадывая кроссворд о народных прозвищах советских автомобилей. Узнайте, насколько хорошо вы помните эпоху, насыщенную рёвом моторов и запахом бензина, от «копейки» до «буханки».

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