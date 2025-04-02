В Мьянме человека извлекли живым из-под завалов спустя пять дней после землетрясения

В среду, через пять дней после того, как сильнейшее за последнее столетие землетрясение в стране сравняло с землей целые кварталы и разрушило храмы, мосты и шоссе, из-под обломков отеля в Мьянме был извлечен живым мужчина.
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