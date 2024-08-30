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"Заморозка" платежей не помогла: Русский бизнесмен рассказал, как сейчас импортируется "санкционка"

"Заморозка" платежей не помогла: Русский бизнесмен рассказал, как сейчас импортируется "санкционка"

Русский бизнесмен Алексей Рязанцев рассказал, как изменилась схема импорта санкционных товаров в Россию с началом заморозки транзакций банками некоторых стран.

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