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Аргументы и Факты

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Во Франции назвали отстранение Зеленского шансом на мир для Киева

Во Франции назвали отстранение Зеленского шансом на мир для Киева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X* выразил мнение, что остранение Владимира Зеленского от власти могло бы открыть для Киева путь к миру.

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лина любимцева

Уйдет этот Зеленский, придет другой Зеленский. Точно такой же.... ПОКА НА УКРАИНЕ ЦАРИТ ЖЫДО-БАНДЭРОВСКИЙ РЕЖИМ, никакого мира там НЕ БУДЕТ!! РЕЖИМ НУЖНО СВЕРГАТЬ!! ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО!! НУЖНО ДОБИВАТЬ БАНДЭРЬЕ ПОГАНОЕ, КОТОРОЕ НЕ ДОБИЛИ ПОСЛЕ ВОВ!!