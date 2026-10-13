Кубань вернула кинематографистам 250 млн рублей за съемки

С 2021 года кинокомпании, снимавшие в Краснодарском крае, получили более 250 млн рублей компенсаций, а к работе над 70 картинами и сериалами привлекли около 650 местных малых и средних предпринимателей.
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