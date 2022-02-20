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Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Пресс-служба британского кабмина сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с необходимостью выполнить обязательства по минским соглашениям в полном объеме, передает РИА Новости.

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