В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

Власти российской столицы активно занимаются развитием присоединенных территорий. В Новой Москве параллельно со строительством жилой недвижимости вводятся и многочисленные объекты социальной инфраструктуры: поликлиники, школы, детские сады, культурные и спортивные центры.
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