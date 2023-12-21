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В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

Власти российской столицы активно занимаются развитием присоединенных территорий. В Новой Москве параллельно со строительством жилой недвижимости вводятся и многочисленные объекты социальной инфраструктуры: поликлиники, школы, детские сады, культурные и спортивные центры.

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