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Царьград

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Канал "ВЧК-ОГПУ" застигнут недоступным в Telegram после штрафов

Канал "ВЧК-ОГПУ" застигнут недоступным в Telegram после штрафов

Канал "ВЧК-ОГПУ" стал недоступен в мессенджере Telegram после наложения штрафов за публикации. Об этом сообщил корреспондент агентства, работающего в статусе иностранного агента в России.

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