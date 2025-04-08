Аллерголог Ермакова объяснила, каких деревьев стоит опасаться аллергикам весной

Важно обращать внимание на березы В средней полосе РФ существует три основных периода цветения, во время которых чаще всего проявляются симптомы поллиноза, сказала РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Злата Ермакова.
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