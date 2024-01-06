Россиянам расширили возможности использования маткапитала

Отцы смогут, как и матери, использовать маткапитал для формирования накопительной пенсии. Еще капитал можно будет использовать для ремонта или реконструкции малоэтажных домов блокированной застройки: таунхаусов, дуплексов и прочих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии