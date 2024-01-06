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Парламентская газета

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Россиянам расширили возможности использования маткапитала

Россиянам расширили возможности использования маткапитала

Отцы смогут, как и матери, использовать маткапитал для формирования накопительной пенсии. Еще капитал можно будет использовать для ремонта или реконструкции малоэтажных домов блокированной застройки: таунхаусов, дуплексов и прочих.

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