Тот же «Пассат Б9», только в профиль: Volksvagen Magotan поступит в продажу

VAG-group сообщила о дате старта продаж седана Magotan в Поднебесной. Модель 2024 модельного года является китайской версией знаменитого Passat на платформе B9 и вполне возможно доберется и до нашего рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии