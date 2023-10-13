Роскосмос хочет использовать блокчейн в космосе

Роскосмос рассматривает возможность применения блокчейна в космосе, сообщает Forbes. По словам главы департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергея Прохорова, технология может быть использована на Международной космической станции для верификации передачи данных на Землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии