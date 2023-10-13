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Роскосмос хочет использовать блокчейн в космосе

Роскосмос хочет использовать блокчейн в космосе

Роскосмос рассматривает возможность применения блокчейна в космосе, сообщает Forbes. По словам главы департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергея Прохорова, технология может быть использована на Международной космической станции для верификации передачи данных на Землю.

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