Конец эпохи доллара. Страны БРИКС разработают цифровую валюту на базе технологии блокчейн. В чем ее преимущества?

© РИА Новости Мария Девахина 4,5K прочтений Вчера Доверие к доллару слабнет, пишет AT. На этом фоне страны БРИКС планируют создать цифровую валюту с использованием технологии блокчейн, обеспеченную золотом, говорят эксперты.
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