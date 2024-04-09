В марте челябинские застройщики выставили на продажу 15 новостроек в ЖК. Инфографика

Челябинская область вошла в топ-10 по России по числу выведенных на продажу новостроек. В марте 2024 года в регионе на продажу было выставлено 15 новых высотных жилых домов от девяти застройщиков, сообщается на портале о недвижимости.
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