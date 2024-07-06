Психолог рассказала, как не допустить у ребенка нервного срыва после экзамена

И посоветовала заранее продумать детский досуг после окончания экзаменационного периода У детей, сдавших все экзамены, нередко наступает опустошение, рассказала клинический психолог Вероника Казанцева в эфире радио Sputnik.
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