В народном календаре – Матвеев день, который обычно приносит оттепель. Сразу перейдем к тому, чего делать не рекомендуется: ▪️нельзя носить красные вещи – к разочарованию в любви ▪️нельзя ходить в одном носке/тапке/сапоге – к потере близкого человека (тьфу-тьфу-тьфу) ▪️нельзя надевать вещи наизнанку – к неприятностям ▪️нельзя разговаривать с кем-то через порог – к ссоре с этим человеком Можно и нужно сегодня прислушиваться к своей интуиции, особенно если вы размышляете об отношениях с разными людьми – скорее всего, ваши ощущения верные.