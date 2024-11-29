НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
В народном календаре – Матвеев день, который обычно приносит оттепель

В народном календаре – Матвеев день, который обычно приносит оттепель. Сразу перейдем к тому, чего делать не рекомендуется: ▪️нельзя носить красные вещи – к разочарованию в любви ▪️нельзя ходить в одном носке/тапке/сапоге – к потере близкого человека (тьфу-тьфу-тьфу) ▪️нельзя надевать вещи наизнанку – к неприятностям ▪️нельзя разговаривать с кем-то через порог – к ссоре с этим человеком Можно и нужно сегодня прислушиваться к своей интуиции, особенно если вы размышляете об отношениях с разными людьми – скорее всего, ваши ощущения верные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх