Закон и Порядок

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Пока «не добьём гадов»

Пока «не добьём гадов»

Посвящается #порасдавальщикам# всех мастей  Примечание: здесь и далее коснусь только безвозвратных боевых потерь без учёта различных стадий СВО.

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Комментарии
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Antanas
Обе стороны завышают потери противника а свои уменшают..Такая природа.👍👍👍👍👍.
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8 час.
Юлия Белова
Проезжала недавно мимо кладбища одного моего знакомого небольшого города (населения в городе 5000, примерно). Кладбище старое, давно там хоронят. Заметила флаги над некоторыми могилами. Примерно, 10 насчитала, вразброс стоят. С украинскими кладбищами - никакого сравнения.
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4 час.
Игорь Василевский
Есть суммарная статистика последних войн и военных конфликтов. С теми, кто гибнет в окопах более понятно. Но! Она, статистика, в отчетах порою не включает невозвратные санитарные потери - в первые дни после вывоза с поля боя, уже в медучреждениях. Это если говорить оцифрах абсолютных. А так, в первом приближении, можно с выводами автора согласиться.
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3 час.

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