Пока «не добьём гадов»

Проезжала недавно мимо кладбища одного моего знакомого небольшого города (населения в городе 5000, примерно). Кладбище старое, давно там хоронят. Заметила флаги над некоторыми могилами. Примерно, 10 насчитала, вразброс стоят. С украинскими кладбищами - никакого сравнения.

Игорь Василевский

Есть суммарная статистика последних войн и военных конфликтов. С теми, кто гибнет в окопах более понятно. Но! Она, статистика, в отчетах порою не включает невозвратные санитарные потери - в первые дни после вывоза с поля боя, уже в медучреждениях. Это если говорить оцифрах абсолютных. А так, в первом приближении, можно с выводами автора согласиться.